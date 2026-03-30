Quando una comunità ascolta la guerra | la lezione di Cecilia Sala ad Atripalda

Durante un evento ad Atripalda, una giornalista ha affrontato il tema dell'ascolto della guerra da parte delle comunità. Ha sottolineato come, in situazioni complicate, la presenza e la partecipazione siano indicatori concreti di vitalità sociale. La discussione si è concentrata sul ruolo dell'informazione e sull'importanza di ascoltare le voci di chi vive le conseguenze di conflitti e crisi.

C'è un modo per capire se una comunità è viva. Basta guardare chi arriva quando si parla di cose difficili. Sabato pomeriggio, ad Atripalda, alla Biblioteca "Leopoldo Cassese", la sala era piena. Piena soprattutto di giovani. Era venuta Cecilia Sala, trent'anni, inviata de Il Foglio, voce del podcast Stories. Una che la guerra l'ha vista davvero, non attraverso i comunicati. Classe 1995. Ha raccontato l'Ucraina, l'Afghanistan, l'Iran, il Medio Oriente. Ha imparato presto che i grandi conflitti hanno sempre un volto piccolo, individuale, spesso senza nome. Ed è lì che ha scelto di guardare. A gennaio 2025 è tornata in Italia dopo mesi di detenzione in Iran, arrestata con l'accusa di aver violato le leggi della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Quando una comunità ascolta la guerra: la lezione di Cecilia Sala ad Atripalda Articoli correlati “I figli dell’odio”, Cecilia Sala presenta il suo libro ad AtripaldaTempo di lettura: < 1 minutoSabato 28 marzo, dalle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale “L. "Una notte a Teheran" con Cecilia SalaUn racconto giornalistico che prende corpo, voce e spazio scenico, diventando un’esperienza capace di unire emozione e informazione. Aggiornamenti e notizie su Cecilia Sala Cecilia De Astis, rintracciati i tre minori in fuga dopo l’incidente: «Andranno in una comunità protetta». Il quarto è ancora irreperibileDopo la morte di Cecilia De Astis, travolta in via Saponaro, la Polizia locale ha eseguito un provvedimento urgente per proteggere i ragazzi coinvolti. Caccia aperta al quarto giovane, ancora ... leggo.it Cecilia De Astis, il volto e la storia della vittima dell’auto pirata guidata dai bambiniCecilia De Astis non era soltanto una vittima della strada. Era una donna con una vita intensa, radicata nella comunità del Gratosoglio, dove aveva costruito famiglia, amicizie e legami profondi. tgcom24.mediaset.it