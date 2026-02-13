una notte a teheran con cecilia sala

Cecilia Sala racconta la sua notte a Teheran, dove ha trascorso alcune ore nel cuore della capitale iraniana, testimoniando in prima persona le tensioni e le restrizioni imposte dal regime, dopo aver deciso di rimanere sulla strada principale nonostante i controlli delle forze di sicurezza.

Un racconto giornalistico che prende corpo, voce e spazio scenico, diventando un’esperienza capace di unire emozione e informazione. E’ quanto si potrà vedere e ascoltare stasera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano, dove Cecilia Sala è protagonista di ‘ Una notte a Teheran ’, in pratica l’essenza del suo podcast quotidiano ‘ Stories ’, prodotto da Chora Media. Lo spettacolo è proposto nel cartellone di ‘ TeatrOltre ’, festival realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat. Tra reportage e racconto intimo, Cecilia Sala attraversa la notte iraniana come un viaggio nella resistenza e nel desiderio, alternando sussurri e deflagrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Firenze si trasforma in un palcoscenico questa sera con lo spettacolo di Cecilia Sala, 'Una notte a Teheran'.

Cecilia Sala presenta al Politeama Genovese il suo spettacolo "Una notte a Teheran", un progetto teatrale che unisce narrazione e riflessione.

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

“In carcere in Iran ho avuto molta paura, per me e per i miei amici iraniani rovinati anche solo per avermi conosciuta”: Cecilia Sala, giornalista, a @SOULTv2000 oggi #8febbraio ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @ceciliasala @ x.com