Quando tornerà in campo Jannik Sinner? Dopo la sconfitta contro Djokovic a Melbourne, l’azzurro si prende qualche giorno di pausa per riflettere e prepararsi alla prossima stagione. Il calendario dei tornei ancora non è stato comunicato, ma i fan aspettano di vederlo di nuovo in azione.

Non è finita come sperava l’avventura a Melbourne per Jannik Sinner. La sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2026 è un boccone amaro da mandare giù e lo stesso azzurro, come ammesso in conferenza stampa, ha annunciato che si concederà alcuni giorni di pausa per metabolizzare il ko e ripartire nel prosieguo della stagione. Quando tornerà in campo? Il classe 2001, numero uno del tennis italiano, rientrerà alle competizioni dal 16 al 22 febbraio a Doha (Qatar), torneo di categoria ATP 500 che lo scorso anno non aveva potuto disputare a causa della sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”, episodio che lo costrinse a rinunciare a una fase cruciale dell’annata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei (che non ha giocato nel 2025)

Approfondimenti su Jannik Sinner

Scopri il calendario di Jannik Sinner, i prossimi appuntamenti e i tre eventi principali prima degli Australian Open.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Djokovic irreale! Il serbo batte Sinner al quinto e torna in finale a Melbourne; Quando torna in campo Sinner dopo il ko con Djokovic all’Australian Open? Ecco il torneo ATP scelto.

Novak Djokovic super Jannik Sinner in cinque set: rivivi il match point che ha deciso la semifinaleDjokovic ha mostrato ancora una volta di essere un campione senza tempo: a quasi 39 anni torna in finale in uno Slam e potrà competere per lo Slam numero venticinque Una semifinale che resterà nella m ... tennisitaliano.it

Sinner spreca, Djokovic è eterno: Nole elimina Jannik e vola in finale agli Australian OpenIl tennista serbo ha battuto l'azzurro in cinque set nella semifinale, domenica sfiderà Alcaraz Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista a ... adnkronos.com

Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria carriera. Ma dopo il match ha sussurrato qualcosa a Jannik: https://fanpa.ge/aKbFh - facebook.com facebook

Jannik Sinner in conferenza stampa non nasconde la sua amarezza #Tennis #AusOpen #AO2026 #Sinner x.com