Jannik Sinner si prende un po’ di tempo dopo l’eliminazione agli Australian Open. Il tennista italiano è stato battuto in semifinale da Novak Djokovic e ora si prepara a tornare in campo nei prossimi tornei di febbraio. Dopo aver vinto le ultime due edizioni a Melbourne, Sinner si prende qualche settimana di pausa prima di riprendere gli allenamenti e le competizioni ufficiali.

Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale agli Australian Open 2026 di tennis dal serbo Novak Djokovic: l’azzurro, che aveva vinto le ultime due edizioni del torneo di Melbourne, ora si prenderà un piccolo periodo di riposo prima di tornare in campo in maniera ufficiale. Per un paio di settimane, infatti, l’azzurro non giocherà tornei: non sarà in campo la prossima settimana nell’ ATP 250 di Montpellier, in Francia, né in quella successiva, che prevede gli ATP 500 di Rotterdam (con Alcaraz) e Dallas e l’ ATP 250 di Buenos Aires. Sinner, infatti, tornerà in campo nella settimana dal 16 al 21 febbraio (finale di sabato), quando prenderà parte all’ ATP 500 di Doha, in Qatar, al quale è iscritto anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Jannik Sinner dopo gli Australian Open? I tornei previsti a febbraio

Approfondimenti su Australian Open

Dopo aver concluso la sua partecipazione agli Australian Open, Jasmine Paolini si prepara a riprendere il cammino nel circuito WTA.

Flavio Cobolli torna in campo subito dopo la fine degli Australian Open, dove è uscito al primo turno contro Arthur Fery.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei (che non ha giocato nel 2025); Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Quando torna in campo Sinner dopo il ko con Djokovic all’Australian Open? Ecco il torneo ATP scelto; Djokovic irreale! Il serbo batte Sinner al quinto e torna in finale a Melbourne.

Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei (che non ha giocato nel 2025)Non è finita come sperava l’avventura a Melbourne per Jannik Sinner. La sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2026 è un ... oasport.it

Jannik Sinner, quando torna in campo: data, orario, dove vederlo e possibile cammino all'Australian OpenIl mio obiettivo è diventare un giocatore un po' più imprevedibile, perché penso che sia questo che devo fare: cercare di diventare un tennista migliore, con queste parole Jannik Sinner si è present ... corrieredellumbria.it

Quando si superano le 3h50' di gioco Carlos Alcaraz vince 15 incontri su 16, mentre Jannik Sinner raccoglie 9 sconfitte in altrettanti match - facebook.com facebook

Djokovic cannibale e Sinner poco creativo: perché Jannik ha perso x.com