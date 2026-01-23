Le fotosculture di Nataly Maier alla Fondazione Sabe

Alle 11 di domani mattina la Fondazione Sabe presenta 'Immagini nello spazio', mostra personale dell'artista Nataly Maier (Monaco di Baviera, 1957), a cura di Cristina Casero e realizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna e del Dipartimento di Beni Culturali dell' Università di Bologna – Campus di Ravenna e in collaborazione con l' Accademia di Belle Arti di Ravenna. L'esposizione resterà aperta negli spazi di via Pascoli 31 fino al 12 aprile al giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 16-19, a ingresso libero Sin dalla fine degli anni Ottanta del Novecento, Nataly Maier ha sperimentato una forma espressiva molto originale, quella della fotoscultura, una soluzione efficace per mettere a confronto l'immagine fotografica con la 'forma' del suo soggetto.

