Immagini nello spazio | la fotoscultura di Nataly Maier alla Fondazione Sabe

Sabato 24 gennaio alle 11, la Fondazione Sabe per l’arte inaugura Immagini nello spazio, mostra personale dell’artista Nataly Maier (Monaco di Baviera, 1957), a cura di Cristina Casero. Sin dagli anni '80, Nataly Maier ha sperimentato la forma espressiva della fotoscultura, una soluzione per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Immagini nello spazio, mostra personale dell’artista Nataly Maier.

