Domani, alle 12 in Italia, si saprà quali avversari affronteranno Sinner ai Qatar Open 2026. Il tabellone principale di singolare maschile verrà deciso in base al ranking ATP aggiornato lunedì scorso. I giocatori conosceranno così il loro percorso, turno dopo turno.

Occorrerà attendere mezzogiorno, ora italiana, di sabato 14 febbraio per conoscere la composizione del tabellone principale di singolare maschile dei Qatar Open 2026 di tennis: per definire le teste di serie del torneo, di categoria ATP 500, verrà utilizzato il ranking ATP rilasciato lunedì 9 febbraio. Nell’ ATP 500 di Doha Jannik Sinner sarà il numero 2 del seeding: l’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre, dopo il forfait del serbo Novak Djokovic, potrà incontrare uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il kazako Alexander Bublik soltanto in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Doha 2026, quando il sorteggio? I possibili avversari di Sinner turno per turno

Sinner all'ATP Doha 2026: quando gioca e dove vedere l'esordio dell'azzurroL’ATP 500 di Doha 2026 si giocherà sul cemento in Qatar dal 16 al 21 febbraio. Sinner farà il suo esordio nel primo turno in programma lunedì 16 febbraio, anche se per conoscere il nome ... tag24.it

ATP Doha 2026, quando il sorteggio del tabellone con Sinner e Alcaraz? Data, orario, come seguirlo in direttaData e orario del sorteggio dell'ATP 500 di Doha 2026, in programma dal 16 al 21 febbraio sul cemento in Qatar. Al via Sinner e Alcaraz ... spaziotennis.com

FORFAIT DI DJOKOVIC A DOHA A pochi giorni dall’inizio dell’ATP 500 di Doha arriva la prima grande defezione: Novak Djokovic non parteciperà al torneo qatariota. Il numero uno serbo, reduce dalle fatiche dell’Australian Open 2026, avrebbe deciso di rin - facebook.com facebook

Alcaraz skipping Rotterdam was expected for me, a random indoor hardcourt event in February for top players doesn't really make a ton of sense anyway. Would assume he comes back 1 week later in Doha, where Sinner and Djokovic are also playing. x.com