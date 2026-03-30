Da sempre, una domanda legata alla Chiesa e al suo ruolo si fa spazio nella mia mente, diventando un pensiero ricorrente che non si placa, anche quando si affrontano altre questioni. Ricordo di averla portata con me sin dall’adolescenza, come un interrogativo che non trova risposta e che continua a influenzare il modo in cui si osserva il rapporto tra istituzione religiosa e azioni pubbliche.

C’è una domanda che mi porto dietro da quando ero ragazzina. Una di quelle che non ti mollano mai, anche quando la vita ti trascina altrove. La domanda è questa: quando la Chiesa ha fatto lo switch? Quando ha cambiato faccia? Quando è passata dall’essere per secoli potere, nefanda inquisizione, ricchezza, plagio e controllo a questa immagine più dolce, più misericordiosa, quasi rassicurante? Perché diciamolo chiaramente: la Chiesa di oggi non si racconta più come si raccontava una volta. Oggi parla di accoglienza, di fragilità, di ultimi, di perdono. E io, da anni, mi chiedo: ma da quando? E soprattutto: perché? Non essendo una storica, ho fatto quello che si fa oggi: l’ho chiesto all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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