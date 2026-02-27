San Gregorio di Narek abate e Dottore della Chiesa | il poeta della misericordia

Il 27 febbraio la Chiesa ricorda San Gregorio di Narek, abate e Dottore della Chiesa, conosciuto come il poeta della misericordia. La sua figura rappresenta un punto di riferimento importante nella spiritualità armena, e la sua opera ha influenzato generazioni di fedeli. Questa giornata serve a riflettere sul ruolo di figure spirituali che hanno lasciato un segno duraturo nella storia religiosa.

Il 27 febbraio la Chiesa fa memoria di San Gregorio di Narek, abate e Dottore della Chiesa, figura eminente della tradizione armena (sec. X–XI). Nato nella regione del Vaspurakan, visse quasi tutta la vita nel monastero di Narek, dove divenne monaco e sacerdote, guida sapiente per i confratelli e per il popolo. La sua opera più celebre è il Libro delle Lamentazioni (o «Libro delle preghiere»), un itinerario spirituale in 95 preghiere che unisce confessione, supplica e lode. Con un linguaggio poetico di rara intensità, Gregorio insegna che la via alla santità passa dal riconoscimento della propria fragilità e dall'abbandono fiducioso alla misericordia di Dio.