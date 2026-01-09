Quando la fortuna si incontra con il cuore, nasce un gesto di solidarietà. La Misericordia invita alla generosità, un impegno che nasce dal territorio e si rivolge ai più fragili. Un piccolo gesto può fare la differenza, rafforzando il senso di comunità e attenzione verso chi ha bisogno. L’appello vuole essere un richiamo alla responsabilità collettiva, perché insieme possiamo contribuire a costruire un mondo più solidale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un invito alla generosità che nasce dal territorio e guarda ai più fragili. È quello lanciato dai volontari della Misericordia del Partenio Mercogliano Odv, guidati da Luca De Angelis, all’indirizzo del fortunato – e ancora ignoto – vincitore del milione di euro centrato con un Gratta e Vinci da 25 euro. “Vogliamo fare i nostri più sinceri complimenti al fortunato vincitore del milione di euro! È una notizia che porta sempre un pizzico di gioia e speranza. Mentre festeggi questo incredibile cambiamento, vogliamo rivolgerti un piccolo appello: proprio come la fortuna ha dato una svolta alla tua vita, tu puoi dare una svolta a quella di chi soffre – scrivono i volontari – Con una piccola offerta anonima della tua vincita, potremmo trasformare quella fortuna in gesti concreti: pasti, cure, assistenza e dignità per chi non ha nulla “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quando la fortuna incontra il cuore: l’appello della Misericordia al vincitore

