Quando il 15enne Phelps stupì il mondo | così nacque una leggenda

Il 30 marzo 2001, durante i campionati statunitensi di Austin, un nuotatore di 15 anni e 9 mesi ha stabilito il suo primo record mondiale nei 200 farfalla. Questa prestazione ha attirato l'attenzione sul giovane atleta, che aveva già mostrato segnali di talento in precedenza. La gara si è svolta senza particolari variazioni rispetto al consueto, ma il suo risultato ha segnato un momento importante nella sua carriera.

A 25 anni da quel giorno destinato a cambiare la storia del nuoto, il nome di Michael Phelps continua a risuonare come sinonimo di grandezza. Era il 30 marzo 2001 quando, ai Campionati Nazionali statunitensi di Austin, in Texas, un ragazzo di appena 15 anni e 9 mesi riscrisse il record mondiale nei 200 metri farfalla, fermando il cronometro a 1:54.92 e superando il primato di Tom Malchow (1:55.18). Quella gara segnò l’inizio di un’era. Reduce dai Giochi Olimpici di Sydney 2000, dove si era piazzato quinto, Phelps arrivò nella capitale del Texas con un obiettivo chiaro: dimostrare il proprio valore. Accanto a lui, l’allenatore Bob Bowman, figura chiave nella costruzione del mito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando il 15enne Phelps stupì il mondo: così nacque una leggenda Articoli correlati Quando il 15enne Phelps firmò il suo primo record: così nacque una leggendaA 25 anni da quel giorno destinato a cambiare la storia del nuoto, il nome di Michael Phelps continua a risuonare come sinonimo di grandezza. Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914Il 7 febbraio 1914, il mondo del cinema stava per essere rivoluzionato da un personaggio che sarebbe diventato uno dei più iconici della storia:... Tutto quello che riguarda Quando il 15enne Phelps stupì il mondo... Argomenti discussi: Quando il 15enne Phelps firmò il suo primo record: così nacque una leggenda; Quando il 15enne Phelps firmò il suo primo record | così nacque una leggenda. Annullata multa al 15enne con autismo salito sul bus senza tessera disabilità, la mamma: Non era questione di soldiIl gruppo Arriva Italia ha annullato la sanzione al 15enne con autismo multato perché salito sul bus a Brescia senza tessera disabilità. La madre del ragazzo, però, ha spiegato che non è una ... fanpage.it