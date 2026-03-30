Quando il 15enne Phelps firmò il suo primo record | così nacque una leggenda

Il 30 marzo 2001, durante i campionati negli Stati Uniti a Austin, un nuotatore di 15 anni e 9 mesi ha stabilito il suo primo record mondiale nei 200 farfalla. Questa prestazione ha rappresentato il debutto di una carriera che in seguito avrebbe portato a numerosi successi nel mondo del nuoto.

A 25 anni da quel giorno destinato a cambiare la storia del nuoto, il nome di Michael Phelps continua a risuonare come sinonimo di grandezza. Era il 30 marzo 2001 quando, ai Campionati Nazionali statunitensi di Austin, in Texas, un ragazzo di appena 15 anni e 9 mesi riscrisse il record mondiale nei 200 metri farfalla, fermando il cronometro a 1:54.92 e superando il primato di Tom Malchow (1:55.18). Quella gara segnò l’inizio di un’era. Reduce dai Giochi Olimpici di Sydney 2000, dove si era piazzato quinto, Phelps arrivò nella capitale del Texas con un obiettivo chiaro: dimostrare il proprio valore. Accanto a lui, l’allenatore Bob Bowman, figura chiave nella costruzione del mito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando il 15enne Phelps firmò il suo primo record: così nacque una leggenda Articoli correlati 1996, Il Gol alla Del Piero: Come Nacque la Leggenda (Sky Sport)Il 13 settembre 1995 durante Borussia Dortmund-Juventus di Champions League nasce ufficialmente il gol alla Del Piero, un marchio di fabbrica che... Riabilitazione da record, Marzana celebra il suo primo paziente ultra centenario: «Qui ho trovato una famiglia»Dante Marcazzan, prossimo alle 102 primavere, ha completato con successo la riabilitazione a Marzana grazie a un team integrato di specialisti...