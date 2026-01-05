1996 Il Gol alla Del Piero | Come Nacque la Leggenda Sky Sport

Il 13 settembre 1995, durante la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Juventus, nasce ufficialmente il celebre

Il 13 settembre 1995 durante Borussia Dortmund-Juventus di Champions League nasce ufficialmente il gol alla Del Piero, un marchio di fabbrica che entra nella storia del calcio. Partenza dalla zona sinistra del campo, convergenza verso il vertice dell'area, occhiata a porta e portiere, finta e controfinta per disorientare il difensore e infine il morbido tiro a giro destinato all'incrocio opposto dei pali. Una geometria perfetta che dal giorno dopo viene replicata negli oratori di mezzo mondo Alessandro Del Piero entra nella ristretta cerchia di campioni che hanno legato il proprio nome a un gesto tecnico universalmente riconosciuto, proprio come la finta alla Cruijff, la ruleta alla Zidane o il doppio passo alla Ronaldo. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - 1996, Il Gol alla Del Piero: Come Nacque la Leggenda (Sky Sport) Leggi anche: Del Piero racconta il suo magico 1996 a Sky Sport - La Copertina ??? Leggi anche: “1996, l’anno di Del Piero”: su Sky Sport il racconto di una stagione iconica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sky Sport abbraccia la storia: ecco “1996, l'anno di Del Piero" - Il campione della Juve si racconta nella nuova produzione originale, disponibile anche on demand: ricordi, immagini d'archivio, testimonianze di una leggenda indimenticabile ... tuttosport.com

Alessandro Del Piero e il 1996: Sky Sport ripercorre l’anno della consacrazione - Sarà lo stesso ex numero 10 bianconero a rivivere un'epoca che ha lasciato un'impronta profonda nella storia della Juventus e non solo. sportal.it

Breve storia dei gol “alla Del Piero” - Borussia Dortmund, una delle partite della prima giornata di Champions League maschile, è finita 4- ilpost.it

