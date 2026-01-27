Riabilitazione da record Marzana celebra il suo primo paziente ultra centenario | Qui ho trovato una famiglia

La riabilitazione presso l’ospedale di Marzana ha celebrato un importante traguardo con la dimissione di Dante Marcazzan, il primo paziente ultra centenario seguito dal reparto. Un risultato che testimonia l’efficacia delle cure e l’attenzione dedicata alla salute dei pazienti di ogni età, creando un ambiente di cura che si avvicina più a una famiglia che a un semplice reparto ospedaliero.

Dante Marcazzan, prossimo alle 102 primavere, ha completato con successo la riabilitazione a Marzana grazie a un team integrato di specialisti All’ospedale di Marzana il clima è quello di una piccola festa: nelle scorse ore è stato dimesso Dante Marcazzan, il primo ultra centenario seguito dal reparto di Riabilitazione dell’Ulss 9. Nato nel 1924, il signor Marcazzan si avvicina al traguardo delle 102 primavere, mantenendo una lucidità mentale e una positività contagiosa che, secondo la figlia Lidia, hanno contribuito a renderlo così longevo. Insegnante per 43 anni a San Bonifacio, Dante ha sempre coltivato uno stile di vita sano e una passione per il volontariato, che gli ha valso l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.🔗 Leggi su Veronasera.it

