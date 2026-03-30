qualiano segnalato topo morto in via colonnello morgera

A Qualiano, è stata segnalata la presenza di un topo morto in via Colonnello Morgera. La richiesta riguarda la rimozione della carcassa. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell'episodio o sulle eventuali azioni intraprese.

Una segnalazione di un topo morto in Via Colonnello Davide Morgera. Si chiede la rimozione della carcassa.. Una nuova segnalazione giunge in redazione. Si tratta di un topo morto in via Colonnello Davide Morgera. A segnalarlo un passante che ha notato la piccola carcassa in piena carreggiata. Se ne richiede la rimozione prima della putrefazione che genera cattivo odore e causa di malattie. La segnalazione capita in particolare periodo in cui, a causa della recrudescenza dell’epatite A, si invitano i cittadini alla prudenza e maggior igiene. Siamo lieti di essere il punto di riferimento per tutte le criticità cittadine, ma queste segnalazioni andrebbero presentate agli uffici comunali di competenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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