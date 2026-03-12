Manfredonia topo morto in pieno centro | Rischio infestazione

A Manfredonia un topo morto è stato trovato nel centro cittadino, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le autorità. La presenza dell’animale ha portato a segnalazioni di potenziale rischio di infestazione, alimentando discussioni sulla gestione della città e sulla pulizia delle aree pubbliche. Il Consigliere comunale ha scritto una lettera per richiedere interventi immediati e misure di controllo più efficaci.

Ho personalmente constatato la presenza di un roditore (specificamente, un topo di colore biondo chiaro) morto sul suolo pubblico. Tale rinvenimento, oltre a rappresentare di per sé un rischio per la salute pubblica, suggerisce con alta probabilità la presenza di un focolaio di infestazione più ampio nella zona, con la conseguente proliferazione di altri esemplari. Considerata la centralità dell'area e la potenziale diffusione di agenti patogeni veicolati dai roditori, la situazione richiede un intervento immediato e risolutivo. Richiamo la Sua attenzione sulle Sue precise responsabilità, in quanto primo cittadino, ai sensi dell'art.