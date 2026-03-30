Purtroppo tre podi non fanno primavera La Ferrari deve svoltare già al Gp di Miami

Nelle prime tre gare della stagione, la Ferrari ha conquistato tre piazzamenti sul podio, ma la squadra è già sotto pressione per migliorare le prestazioni. La Mercedes si mantiene distante, mentre la McLaren ha registrato un nuovo passo avanti, riaccendendo la competizione nel campionato. La squadra italiana deve trovare velocemente soluzioni per tornare a lottare ai vertici.

Tre podi nelle prime tre gare dell'anno sono come le tre rondini che non fanno primavera. La Ferrari c'è, ma non troppo, nel senso che la Mercedes resta lontana e ora è tornata in gioco pure la McLaren. «A Miami comincerà un altro campionato», dice Vasseur spingendo un po' più avanti la scadenza, ma ben sapendo che tra un mese non sarà solo la Scuderia a portare in pista degli aggiornamenti. Leclerc, soprattutto in qualifica, deve ancora capire bene come far andare d'accordo il suo talento con le nuove regole. Hamilton sembra aver già perso il feeling con la SF-26 e ha cominciato a chiedere un nuovo motore. «In gara ho faticato con la potenza: per qualche motivo è andata così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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