LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | tra poco si comincia la Ferrari deve partire forte!

Tra pochi istanti inizia il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. I piloti si stanno sistemando sulla griglia di partenza, pronti a dare il via alla corsa. La diretta è appena iniziata e gli appassionati possono seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La Ferrari cerca di partire con un buon ritmo, mentre gli altri team si preparano alle prime curve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Vedremo se la Ferrari riuscirà a sfruttare il vantaggio della centralina più piccola. 8.00 Entrambe le Ferrari e Mercedes scattano con gomme medie. Verstappen azzarda le soft: non ha niente da perdere. 8.00 Entrambe le McLaren partiranno dalla pit-lane! Dunque la terza fila è rimasta vuota. 8.00 Giro di formazione. 7.57 In verità, solo 3 volte su 18 si è imposto qualcuno qualificatosi peggio di terzo. Ai due casi appena citati bisogna aggiungere quello di Jenson Button (5° nel 2010). 7.56 I piloti peggio qualificati capaci di vincere sono stati Michael Schumacher e Daniel Ricciardo, scattati dal 6° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it

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