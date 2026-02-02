Puppo | Alcaraz è uno squalo a Sinner non viene naturale farsi sentire | ha un animo da Federer

Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open 2026, battendo Novak Djokovic in finale dopo quasi tre ore di partita. Alcaraz ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei giocatori più forti del momento, superando il campione serbo in quattro set. Sinner, invece, fatica a farsi sentire contro gli avversari più forti, mentre Alcaraz sembra avere l’animo di un grande campione come Federer.

Carlos Alcaraz si aggiudica gli Australian Open 2026 superando nell'atto conclusivo Novak Djokovic con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 in 3 ore e 5 minuti di gioco. Lo spagnolo ha centrato il suo settimo titolo in un torneo Major e, non ultimo, ha già completato a 22 anni il "Career Slam", ovvero vincere tutti e 4 i tornei più importanti del mondo. Di questo e molto altro si è parlato nel corso di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, conduttore del programma e giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi da un punto ben preciso: "L'epilogo degli Australian Open è stato quello che appariva inevitabile, anche se si può dire che lo spagnolo l'abbia scampata bella in semifinale.

Roger Federer ha espresso apprezzamento per la rivalità tra Sinner e Alcaraz, definendola “fantastica”.

Rischia di essere una eccessiva semplificazione. Eppure dopo le semifinali di ieri, ho realizzato ancora di più come Alcaraz abbia un’affinità di gioco con Federer ma la sua mentalità sia molto più vicina a Djokovic. Rifiuta la sconfitta in ogni maniera. Con una - facebook.com facebook