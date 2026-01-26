Michelangelo Vizzini e Giulia Schiavo sono protagonisti del poster di

Una serie italiana sul mondo del lavoro giovanile che vanta la presenza di interpreti di primo piano come Luca Ward e Barbara De Rossi. Una serie tutta italiana per raccontare il mondo del lavoro giovanile alle prese con la crisi. Prodotta da Seven Stars, Creatives svela il poster e la data di uscita dello show, in arrivo in streaming a partire dal 20 febbraio 2026 in ULTRA HD su Prime Video, Apple TV e Google TV. Al centro della serie troviamo alcuni volti noti del piccolo schermo come Giulia Schiavo, reduce da Skam Italia e dalla soap opera Un Posto al Sole, l'attore e cantante Michelangelo Vizzini, lanciato da Amici di Maria De Filippi che il 13 febbraio vedremo nella romcom Prime Video Love . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michelangelo Vizzini e Giulia Schiavo nel poster di Creatives, ecco quando uscirà la serie

Leggi anche: Supergirl: un misterioso teaser anticipa l'arrivo del trailer, ecco quando uscirà

The Witcher 5 uscirà nel 2026: Netflix conferma che sarà la stagione finale della serie TVNetflix ha annunciato che The Witcher 5 uscirà nel 2026, segnando la conclusione della serie TV.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Michelangelo Vizzini e Giulia Schiavo nel poster di Creatives, ecco quando uscirà la serieUna serie italiana sul mondo del lavoro giovanile che vanta la presenza di interpreti di primo piano come Luca Ward e Barbara De Rossi. movieplayer.it

Domenica 25 gennaio 2026 CANALE 66 trasmetterà in la cerimonia di giuramento dei volontari della . L''evento di terrà alle ore 9:30 presso l'aula consiliare del Comune di Vizzini alla pre - facebook.com facebook