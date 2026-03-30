Domenica 29 marzo, circa quaranta volontari di diverse età hanno partecipato a un'iniziativa di Retake dedicata alle pulizie di primavera. Durante l'evento sono stati raccolti oltre 140 chili di rifiuti in varie zone della città. L’attività si è svolta nel corso della giornata e ha coinvolto persone che si sono dedicate alla pulizia di aree pubbliche.

Sono oltre 140 kg i rifiuti raccolti ieri, domenica 29 marzo, durante l’iniziativa mensile di Retake, che ha visto protagonisti una quarantina di volontari di tutte le età. Nel dettaglio, sono stati rimossi 130 kg di indifferenziata, 6 kg di vetro, 3,5 kg di plastica e 1,5 kg di alluminio. Le operazioni si sono svolte nei quartieri di Mortise, Sacra Famiglia, Sacro Cuore e Guizza, dove i volontari sono intervenuti su parchi, aiuole e aree verdi. Sono stati rinvenuti numerosi rifiuti abbandonati in prossimità delle panchine, oltre a una grande quantità di mozziconi di sigaretta, tappi di bottiglia, lattine e vetro, nascosti tra siepi e fossati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Pulizie di primavera con Retake: oltre 140 chili di rifiuti raccolti

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