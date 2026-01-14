Pulizia urbana e impegno solidale Raccolti oltre venti chili di rifiuti

L'iniziativa ‘Dal Mozzicone al Dono’, promossa da Plastic Free Onlus con Avis e supportata da Hera e dal Comune, si è conclusa con successo. Durante l’evento, sono stati raccolti oltre venti chili di rifiuti, dimostrando un impegno concreto per la pulizia urbana e la tutela ambientale. Un gesto semplice ma significativo che testimonia la sensibilità della comunità verso un ambiente più pulito e sostenibile.

Si è concluso con un forte segnale civico l’evento ‘Dal Mozzicone al Dono’, promosso da Plastic Free Onlus in collaborazione con Avis comunale e provinciale, con il patrocinio del Comune e il supporto operativo di Hera. Il nuovo anno si è aperto con un’iniziativa che ha unito tutela ambientale e responsabilità sociale, con partenza da piazza Trento Trieste. All’iniziativa hanno preso parte 35 volontari, tanti provenienti dai Comuni limitrofi, impegnati in una raccolta mirata nel centro cittadino. L’attività ha portato alla rimozione di 20 chili di rifiuti, tra cui 3,9 chili di mozziconi di sigaretta, pari a circa seimila pezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pulizia urbana e impegno solidale. Raccolti oltre venti chili di rifiuti Leggi anche: “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa di McDonald’s fa tappa a Terni: raccolti oltre 70 chili di rifiuti Leggi anche: Dopo i festeggiamenti di Capodanno nel Cesenate raccolti oltre 30mila chili di rifiuti: 38 operatori al lavoro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pulizia urbana e impegno solidale. Raccolti oltre venti chili di rifiuti. Pulizia urbana e impegno solidale. Raccolti oltre venti chili di rifiuti - Si è concluso con un forte segnale civico l’evento ‘Dal Mozzicone al Dono’, promosso da Plastic Free Onlus in collaborazione con Avis comunale e provinciale, con il patrocinio del Comune e il supporto ... ilrestodelcarlino.it

Ripristino del decoro urbano e raccolta rifiuti: ecco come si è risvegliata Napoli a Capodanno - Sin dalle prime ore del mattino, il Comune di Napoli ha avviato un’ampia operazione per ripristinare la pulizia e il decoro urbano della città dopo i festeggiamenti di Capodanno. napolitoday.it

TARANTO - Nel mese di dicembre 2025 intensificata l’attività di vigilanza sul rispetto delle ordinanze comunali. Centinaia di verifiche e sanzioni per comportamenti scorretti in materia di pulizia urbana - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.