Lava i piatti o vieni punita | l'inquietante videogioco che ti trasforma in una schiava della casa

Woman Simulator, in uscita nel 2026, è un videogioco che presenta una protagonista costretta a svolgere le faccende domestiche sotto il controllo di un marito autoritario. Il titolo esplora tematiche di controllo e subordinazione, offrendo uno sguardo critico su dinamiche familiari oppressive. Un’esperienza digitale che invita a riflettere sui ruoli di genere e sulle relazioni di potere all’interno della famiglia.

