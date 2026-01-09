Lava i piatti o vieni punita | l'inquietante videogioco che ti trasforma in una schiava della casa
Woman Simulator, in uscita nel 2026, è un videogioco che presenta una protagonista costretta a svolgere le faccende domestiche sotto il controllo di un marito autoritario. Il titolo esplora tematiche di controllo e subordinazione, offrendo uno sguardo critico su dinamiche familiari oppressive. Un’esperienza digitale che invita a riflettere sui ruoli di genere e sulle relazioni di potere all’interno della famiglia.
Woman Simulator è un videogioco in uscita nel 2026 e mostra una donna costretta a pulire la casa e obbedire a un marito tirannico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
