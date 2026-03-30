Psicologo nei pronto soccorso siciliani | proposta di legge all’Ars

Due deputati della regione hanno presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge che prevede l’inserimento della figura dello psicologo nei pronto soccorso dell’isola. L’iniziativa coinvolge membri del gruppo politico Mpa-Grande Sicilia e mira a integrare professionisti specializzati per supportare i pazienti in situazioni di emergenza. La proposta è attualmente all’esame delle commissioni regionali competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’iniziativa dei deputati regionali. I deputati del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Santo Primavera e Giuseppe Lombardo, hanno presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge per introdurre la figura dello psicologo nei pronto soccorso dell’Isola. Un approccio più umano alla sanità. La proposta nasce dalla consapevolezza che il sistema sanitario non deve limitarsi alla sola gestione delle emergenze cliniche, ma deve anche affrontare le fragilità psicologiche che emergono nei momenti critici. Le aree di attesa dei pronto soccorso sono infatti spesso caratterizzate da ansia, paura e incertezza, condizioni che possono sfociare in stress elevato e tensioni tra utenti e personale sanitario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Psicologo nei pronto soccorso siciliani: proposta di legge all’Ars Articoli correlati Pronto Soccorso siciliani, proposta all’Ars: "Psicologo per accoglienza e gestione dell’emergenza emotiva"Il ddl di Mpa–Grande Sicilia a firma di Santo Primavera e Giuseppe Lombardo introduce la presenza di specialisti nei presidi ospedalieri con accesso... Psicologo nei pronto soccorso, presentato un disegno di legge all'ArsI deputati regionali del gruppo Mpa–Grande Sicilia, Santo Primavera e Giuseppe Lombardo, hanno presentato all’Assemblea regionale siciliana un... Tutti gli aggiornamenti su Psicologo nei pronto soccorso siciliani... Temi più discussi: Psicologo nei pronto soccorso, presentato un disegno di legge all'Ars; Pronto Soccorso siciliani, proposta all’Ars: Psicologo per accoglienza e gestione dell’emergenza emotiva; Psicologo territoriale, Stefani lancia la legge per avviare il servizio: sarà gratis per gli under 18, con il ticket per gli adulti; Sanità veneta, arriva lo psicologo territoriale: la proposta di legge di Stefani. Veneto, governatore Stefani presenta proposta di legge su psicologo territoriale: Mettiamo al centro i bisogni della personaVeneto, governatore Stefani presenta proposta di legge su psicologo territoriale: Mettiamo al centro i bisogni della persona ... nursetimes.org Psicologo territoriale, Stefani lancia la legge per avviare il servizio: sarà gratis per gli under 18, con il ticket per gli adultiEntro l’anno (se tutto andrà bene) anche chi non può permettersi un percorso di salute psicologica privatamente potrà accedere a un servizio pubblico: è stata depositata ieri in Consiglio regionale un ... corrieredelveneto.corriere.it "Sono andato dallo psicologo, 9 anni di analisi dopo la morte di Pietro” Rolando Ravello racconta quel terrible episodio, un trauma che l’ha profondamente segna: https://fanpa.ge/105kE - facebook.com facebook