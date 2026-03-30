Una proposta presentata all’Ars prevede l’inserimento di uno psicologo nei pronto soccorso siciliani, con il compito di supportare i pazienti durante l’attesa e la gestione delle emergenze emotive. Attualmente, nelle strutture di emergenza si registrano tempi di attesa prolungati, con pazienti che vivono momenti di ansia e paura tra i corridoi affollati.

Il ddl di Mpa–Grande Sicilia a firma di Santo Primavera e Giuseppe Lombardo introduce la presenza di specialisti nei presidi ospedalieri con accesso diretto nei momenti di maggiore affluenza In attesa tra corridoi affollati, tra ansia, paura e incertezza che spesso accompagnano le ore trascorse nei reparti di emergenza. È in questo scenario che si inserisce la proposta presentata all’Assemblea Regionale Siciliana dai deputati regionali del gruppo Mpa–Grande Sicilia, Santo Primavera e Giuseppe Lombardo, che hanno depositato un disegno di legge per introdurre la figura dello psicologo nei Pronto Soccorso dell’Isola. L’iniziativa legislativa parte dalla consapevolezza che l’assistenza sanitaria non si esaurisce nella sola risposta clinica, ma comprende anche la gestione delle fragilità emotive che emergono nei momenti di urgenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Pronto Soccorso siciliani, proposta all’Ars: "Psicologo per accoglienza e gestione dell’emergenza emotiva"

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