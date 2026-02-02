Non ce l' ha fatta la dodicenne precipitata da una finestra

È morta la ragazzina di 12 anni che venerdì pomeriggio è precipitata dalla finestra di un appartamento al quarto piano in periferia ovest di Bologna. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarla. La polizia indaga sulla dinamica dell’incidente, che al momento sembra accidentale. La famiglia è sotto shock, ancora senza parole.

La ragazzina era caduta dal quarto piano venerdì scorso nella periferia est della città. Da allora era ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore È morta la ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio di venerdì scorso era precipitata dalla finestra di un appartamento situato al quarto piano di un palazzo alla periferia ovest di Bologna. Subito dopo la caduta era scattato l’allarme e sul posto erano intervenuti i sanitari del 118. La giovane era stata soccorso in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, il suo quadro clinico si è aggravato ulteriormente fino al decesso, avvenuto nelle ultime ore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Dodicenne Precipitata

Un tragico incidente lungo la Pontina si è concluso con la perdita di una vita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dodicenne Precipitata

Argomenti discussi: Oggi va in politica chi non ce l’ha fatta nella vita; Date voce a chi non ce l’ha. L’appello del vescovo Vaccari; Fabregas e Palladino, quelli che il gioco logora chi non ce l’ha; Tra gli attivisti di Minneapolis. Dobbiamo restare uniti, ce l'ha insegnato il caso Floyd.

De Biasi (Pd): Milano non ce l’ha fatta per sorteggio, non certo per sue opportunitàPer sorteggio Milano non ce l'ha fatta, non certo perle sue opportunità che le hanno consentito di competere ai livelli più alti. Commenta così Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione ... quotidianosanita.it

Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Paolo Ferri ha sparato in testa a Caselle Torinese: è morta in ospedaleNon ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la 65enne a cui il figlio 40enne Paolo Ferri ha sparato in testa con una pistola spara-chiodi normalmente utilizzata per l'uccisione degli animali, nella notte di ... torinotoday.it