Trovata esanime davanti a scuola È precipitata dalla finestra dell’istituto

Una ragazza di 14 anni è stata trovata esanime davanti a una scuola di Ascoli Piceno. La giovane è stata trovata a terra, vicino all'ingresso dell'istituto, e le sue condizioni sono giudicate gravi. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima del ritrovamento. Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

Ascoli Piceno, 12 marzo 2026 – Sono gravi le condizioni di salute di una ragazza di 14 anni che è stata trovata a terra all'esterno dell'Istituto scolastico che frequenta ad Ascoli Piceno. L'ipotesi è che la ragazza sia precipitata da una finestra dei piani superiori. L'allarme è scattato intorno alle 9 di questa mattina quando è giunta la chiamata al numero delle emergenze: sul posto si è portata un'ambulanza con i medici del 118 di Ascoli Piceno che, valutata la gravità della situazione, hanno allertato l'eliambulanza con la quale la giovane è stata trasferita rapidamente all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso traumatico. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto.