Comune a muso duro contro l' ex azienda dei rifiuti | contenzioso da oltre un milione di euro

Il Comune ha avviato un contenzioso nei confronti dell’ex azienda dei rifiuti, con una richiesta superiore a un milione di euro. La disputa, di notevole entità, potrebbe comportare conseguenze sia sul piano amministrativo che giudiziario. La situazione evidenzia le tensioni in corso tra le parti e il potenziale impatto sulla gestione dei servizi pubblici e delle risorse comunali.

Una partita economica pesantissima, superiore al milione di euro, destinata con ogni probabilità a produrre ulteriori strascichi sul piano amministrativo e giudiziario. Il Comune di San Marcellino ha formalmente chiuso il procedimento sugli inadempimenti contestati alla Isvec srl, ex gestore del.

