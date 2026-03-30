Dopo la pausa delle Nazionali, l’Empoli si prepara a riprendere il campionato di Serie B con una strategia tattica diversa. La squadra utilizzerà una difesa a quattro e due giocatori protettori, con Elia e Saporiti indicati come i punti chiave del nuovo assetto. Caserta, l’allenatore, sta pianificando le prossime mosse per affrontare le ultime partite di questa stagione.

Archiviato l’ultimo weekend senza partite di Serie B per la sosta delle Nazionali, l’ Empoli è pronto adesso a un finale di stagione tutto d’un fiato. Sei partite con le quali salvare una stagione che avrebbe dovuto avere scenari ben diversi, a partire da quella di lunedì prossimo a Genova contro la Sampdoria. Dopo la partitella contro la Primavera di sabato mattina, alla quale oltre all’infortunato di lungo corso Pellegri e ai nazionali (Ceesay, Guarino, Moruzzi e Popov), non hanno partecipato nemmeno gli acciaccati Elia e Degli Innocenti, la squadra di Caserta tornerà ora a lavorare domani pomeriggio dopo due giorni liberi. Settimana questa in cui il tecnico ha potuto lavorare con un po’ più di calma su quei concetti che fin dal suo arrivo ha voluto portare alla squadra, a partire dalla difesa a quattro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prove tattiche per Caserta. Ecco come ridisegnerà l’Empoli. Difesa a quattro e due ’protettori’. Le chiavi sono Elia e Saporiti

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