L’eredità di Valentino Garavani, tra ville, yacht e un castello in Francia, è affidata a due figure di fiducia: Piero Villani e Ronald Feijen. Questi due professionisti, che da anni gestiscono gli aspetti economici e societari del patrimonio, custodiscono le chiavi e i segreti di un patrimonio che rappresenta un’eredità culturale e finanziaria significativa.

Le chiavi del patrimonio di Valentino Garavani non sono finite in una cassaforte di famiglia, ma nelle mani di due figure che da decenni presidiano il suo mondo economico e societario: l’ingegnere Piero Villani, 77 anni, e l’avvocato olandese Ronald Feijen, 70. È da qui che parte il viaggio nell’eredità materiale dello stilista, morto il 19 gennaio a 93 anni, ricostruito dal Corriere della Sera attraverso documenti societari, perizie e atti notarili. Un patrimonio complesso, fatto di grandi proprietà immobiliari, yacht, società finanziarie domiciliate all’estero e opere d’arte, ma senza un grande “cuore industriale” paragonabile a quello di altri imperi familiari della moda o dell’industria italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A chi va l’eredità di Valentino? Ville, yacht e un castello in Francia: ecco chi sono gli eredi e i due “custodi” che hanno le chiavi (e i segreti) del suo patrimonio

Valentino Garavani, icona della moda italiana e simbolo di eleganza, è venuto a mancare all'età di 93 anni.

L'eredità di Valentino, il noto stilista, comprende il patrimonio accumulato durante la sua lunga carriera.

