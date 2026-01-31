Paura in un ufficio postale di Benevento donna tenta di rubare una carta di credito e aggredisce gli agenti

Una donna nigeriana è stata arrestata a Benevento dopo aver tentato di rubare una carta di credito in un ufficio postale del centro. Quando gli agenti sono intervenuti, la donna ha reagito con violenza e ha cercato di opporsi all’arresto, aggredendo gli agenti. La scena è stata tensione e paura tra i presenti, mentre la donna è stata portata via in manette.

Una donna di 35 anni è stata arrestata per resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri mattina in un ufficio postale di Benevento. La donna, irregolarmente presente sul territorio nazionale, è stata fermata dopo aver aggredito due agenti intervenuti per una segnalazione di disturbo. La donna avrebbe tentato di ritirare senza titolo una carta di credito intestata a un’altra persona. Paura in un ufficio postale di Benevento L’aggressione agli agenti e le conseguenze Il contesto cittadino e la sicurezza Paura in un ufficio postale di Benevento L’episodio si è verificato intorno alle ore 11 di ieri mattina, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata chiamata a intervenire presso un ufficio postale situato nel centro di Benevento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura in un ufficio postale di Benevento, donna tenta di rubare una carta di credito e aggredisce gli agenti Approfondimenti su Benevento UfficioPostale Sorpreso a rubare una bici elettrica aggredisce gli agenti Sabato a Ravenna, durante un controllo di routine, gli agenti delle Volanti hanno fermato un uomo di 34 anni, marocchino, trovato intento a tentare di rubare una bicicletta elettrica. Tenta di rubare superalcolici e aggredisce gli addetti alla sicurezza Un giovane ha tentato di rubare bottiglie di superalcolici occultate sotto i vestiti in un supermercato, cercando di oltrepassare le casse senza pagare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Benevento UfficioPostale Argomenti discussi: Vicenza, nella sede del Comune a Palazzo Trissino cadono calcinacci dal soffitto e detriti sulle scrivanie: Tanta paura; Crolla il soffitto su una scrivania a palazzo Trissino: paura e polemiche; Crollo parziale del soffitto, paura a Palazzo Trissino; Vicenza: paura in ufficio, crolla intonaco in Municipio. Paura in un ufficio postale di Benevento, donna tenta di rubare una carta di credito e aggredisce gli agentiUna donna di 35 anni è stata arrestata per resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri mattina in un ufficio postale ... virgilio.it Crolla intonaco dal soffitto in Municipio a Vicenza, nessun feritoAttimi di paura oggi in Municipio di Vicenza, dove è avvenuto il crollo di una parte di intonaco all'interno di un ufficio della Ragioneria, precisamente del Settore programmazione economico-finanziar ... ansa.it ++++ Vicenza: paura in ufficio, crolla intonaco in Municipio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.