Protti | Sto ricominciando a camminare

Oggi arriva nelle sale cinematografiche il film dedicato alla vita di Igor Protti, intitolato ‘Igor. L’eroe romantico del calcio’. Presentato in anteprima a Bari, il documentario narra la carriera del noto ex attaccante riminese, conosciuto per il suo stile di gioco e le sue imprese nel mondo del calcio. Protti ha recentemente dichiarato di aver ripreso a camminare dopo un periodo di recupero.

Da oggi il film dedicato alla sua vita, presentato in anteprima a Bari, sarà al cinema. ‘Igor. L’eroe romantico del calcio’ racconta la storia di un bomber di altri tempi, il riminese Igor Protti. Uno capace di vincere la classifica cannonieri di serie C, B e A tra anni Novanta e Duemila. Un’impresa. Ora Protti sta giocando un’altra partita, quella contro la malattia. Dieci mesi fa ha cominciato la battaglia contro il cancro al colon. E di questo Protti è tornato a parlare ai microfoni di Sky, nella trasmissione Sky Calcio Unplugged. "Sono in lotta con questo avversario subdolo – ha detto Protti – e purtroppo questo percorso mi ha già creato diverse complicazioni che mi fanno tornare un po’ indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Igor Protti: «Il cancro è un avversario subdolo. Mi sono operato, sto ricominciando ora a camminare»

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Temi più discussi: Igor Protti: Il cancro è un avversario subdolo, tante complicazioni: sto ricominciando a camminare; Igor Protti, come sta: Il cancro è un avversario subdolo. Mi sono operato di nuovo, sto ricominciando ora a camminare; Protti torna a parlare dopo l'ultima operazione: Sto reimparando a camminare come i bimbi; Igor Protti: Sto imparando a camminare di nuovo. Sacchi disse che al massimo potevo giocare in Serie C.

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