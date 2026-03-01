Laura Nargi lancia Siamo Avellino | Io ci sto… non ci sto… ma se vuoi

Laura Nargi ha presentato il suo nuovo progetto intitolato “Siamo Avellino” presso la Sala Blu del Carcere Borbonico della città. Nel corso dell’evento ha dichiarato di essere disposta a partecipare, anche se con riserve, e ha espresso un messaggio di coinvolgimento per la comunità locale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla manifestazione.

Tradotto: non cambio strada, cambio insegna. Alla Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino lancia “Siamo Avellino”. Ufficialmente un’associazione. In realtà, un’Offerta Pubblica di Acquisto per la città: si mettono in mostra consensi e immagine nuova di zecca. Non si candida, precisa. Lancia “un messaggio più potente”. Ossia: prima pulisco il marchio, poi vediamo chi sposa il progetto. Il tempismo è perfetto: archiviazione dall’inchiesta “Dolce Vita” 48 ore fa, nuovo corso oggi. Il sequel inizia subito dopo il finale di stagione. Ma qualcuno dovrà pur alzare la bacchetta, altrimenti la banda suona da sola. Il metodo? Prima il programma, poi i nomi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Temi più discussi: AVELLINO, COMUNALI 2026. LAURA NARGI PRESENTA SIAMO AVELLINO E LANCIA UN MESSAGGIO AL CENTRO DESTRA; Laura Nargi non ha fretta: viene prima il progetto; Nargi lancia Siamo Avellino: Staremo con chi sposa il progetto; Martusciello lancia Nargi: È stata e sarà uno straordinario sindaco. Nessuno ha mai dubitato della sua onestà.

Nargi lancia Siamo Avellino: Staremo con chi sposa il progettoSala gremita al Carcere Borbonico di Avellino per la presentazione dell’associazione civica Siamo Avellino, presieduta da Luigi Mattiello e che fa riferimento all’ex sindaca ed ex vicesindaca Laura ... irpinianews.it

Comunali, il messaggio dell’ex sindaca Nargi: basta freni e personalismi, ci siamo per la cittàAVELLINO- Mi sono rotta di Laura Nargi. A dirlo e’ la stessa ex sindaca di Avellino, in uno dei messaggi, evidentemente l’ultimo della campagna mi sono rotto di… lanciata da alcune settimane dalla ... irpinianews.it

Il giorno dopo l’archiviazione, Laura Nargi lancia SiAmo Avellino. “Non sono qui per candidarmi a sindaco, ma per lanciare una visione di città”. Rivendica il profilo civico del suo impegno: faremo intese soltanto sulle proposte. #lauranargi #comunali #avellino facebook