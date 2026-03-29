L’ex calciatore ha comunicato di affrontare una battaglia contro il cancro, dichiarando di essere in fase di riabilitazione dopo aver iniziato a camminare di nuovo. Ha raccontato di aver ricevuto commenti sulla sua carriera, affermando che per lui il massimo livello era la serie C. Ha anche presentato il suo nuovo film, sottolineando che i tifosi gli mostrano sostegno e che il calcio rappresenta una comunità unita.

"Sto imparando a camminare di nuovo, come quando si è piccoli0". In una intervista a Sky Igor Protti presenta il film "Igor. L'eroe romantico del calcio", da lunedì al cinema, e racconta la sua battaglia contro il cancro al colon scoperto 10 mesi fa. La malattia sei mesi fa ha intaccato le vertebre. "Da dieci mesi sono in lotta con un avversario subdolo, purtroppo questo percorso mi ha già creato diverse complicazioni che mi fanno tornare un po' indietro - dice. Poco tempo fa sono stato di nuovo operato e dopo 20 giorni a letto sto ricominciando a camminare, cerco di recuperare. Tanti tifosi mi hanno mandato messaggi di vicinanza e solidarietà chiedendomi di lottare e non mollare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Protti: "Il cancro è subdolo, sto reimparando a camminare. Per Sacchi potevo fare al massimo la C, invece..."

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