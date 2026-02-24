Accoglienza al pronto soccorso è scontro Bagarre sulla gestione esternalizzata

NurSind denuncia che la Asl ha deciso di affidare la gestione dell’accoglienza al pronto soccorso di Arezzo, per motivi di risparmio. Questa scelta ha suscitato proteste tra gli infermieri, preoccupati per la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti. La decisione mira a esternalizzare il servizio, ma ha già provocato tensioni tra il personale sanitario. La questione resta aperta, mentre i lavoratori continuano a manifestare il loro dissenso.

AREZZO NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, esprime forte contrarietà e preoccupazione per l’intenzione della Asl di affidare in convenzione la gestione del servizio di accoglienza e dei codici di accesso minori al pronto soccorso del San Donato. A lanciare l’allarme è la segreteria aretina del sindacato, che parla di una scelta destinata ad avere ricadute significative sul servizio pubblico. "Il messaggio sotteso – spiega il segretario provinciale di NurSind, Claudio Cullurà - è grave, perché certifica che il servizio pubblico sta progressivamente abdicando al privato, non essendo più in grado di garantire in autonomia adeguati livelli di assistenza e di qualità delle cure". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cisl Arezzo, "Il Pronto Soccorso non si esternalizza. Delegare al privato l'accoglienza è una scelta che ci preoccupa"La Cisl Arezzo denuncia che l'Azienda USL Toscana Sud Est ha deciso di esternalizzare l'accoglienza al Pronto Soccorso del San Donato, una mossa che preoccupa il sindacato.

Pronto soccorso di Arezzo: accoglienza e codici minori affidati all'esternoIl sindacato Nursind critica l'Asl Toscana Sud-Est per aver deciso di esternalizzare l'accoglienza e i codici minori al pronto soccorso di Arezzo.

