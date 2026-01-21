Pronto soccorso | Decaro e Pentassuglia incontro con i dirigenti delle Asl Regione Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, hanno incontrato oggi i dirigenti delle Asl e degli Irccs pubblici per discutere della gestione e delle criticità dei pronto soccorso nella regione. L'incontro, svoltosi in Presidenza, ha visto la partecipazione di figure chiave come il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e la direttrice dell’Aress, Lucia Bisceglia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, con il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro e la direttrice dell’Aress Lucia Bisceglia hanno incontrato questo pomeriggio in Presidenza i direttori generali e i direttori sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli Irccs pubblici sulla questione dei pronto soccorso. Alla riunione sono intervenuti anche i direttori delle strutture di pronto soccorso di tutte le aziende. È stato fatto il punto sulle principali difficoltà del sistema di emergenza e urgenza, con un particolare focus sui “colli di bottiglia” che ingolfano sia in entrata che in uscita i pronto soccorso, con l’afflusso di pazienti spesso senza urgenze particolari e con la mancanza di posti letto disponibili per ricoverare i casi più gravi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

