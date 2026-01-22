Rianimazione Cardarelli la Regione frena | I lavori non giustificano il taglio dei posti letto

La Regione ha inviato una nota al direttore generale dell’ospedale Cardarelli, sottolineando che i lavori di rinnovamento non giustificano il taglio dei posti letto. Palazzo Santa Lucia ribadisce l’importanza di garantire l’assistenza ai pazienti prima di procedere a qualsiasi intervento, evidenziando la necessità di mantenere i servizi essenziali durante le opere di ristrutturazione.

Lettera dura di Palazzo Santa Lucia al direttore generale dell’ospedale Cardarelli: prima di ogni intervento va garantita l’assistenza. Fico informato direttamente. Non è una comunicazione neutra né una nota scritta nel consueto linguaggio burocratico.La lettera firmata da Anna Maria Ferriero, dirigente del Settore Assistenza ospedaliera della Regione Campania, è un atto formale ma dal tono inequivocabile, indirizzato al direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli, Antonio D’Amore. L’oggetto è chiaro e sensibile: la riduzione temporanea dei posti letto in Rianimazione a partire dal 5 gennaio 2026. 🔗 Leggi su 2anews.it

Lavori all’ospedale Cardarelli, ridotti i posti letto in Rianimazione. La Regione si infuria: Dovevate pensarci primaL’ospedale Cardarelli ha ridotto i posti letto in Rianimazione, suscitando la reazione della Regione, che sottolinea la necessità di valutare attentamente queste scelte prima di intervenire sugli impianti.

Napoli, Cardarelli «open space»: il gigante della sanità è più funzionale e smartUna scultura in alluminio di due metri, la base in pietra vesuviana e gli occhi sapienti, disegnati per ricordare la capacità del grande clinico di arrivare alla diagnosi con un ... ilmattino.it

