Bring Me The Horizon annunciano LIVE in São Paulo Live Immersive Virtual Experiment al cinema il 25 e il 28 marzo

Bring Me The Horizon annuncia L.I.V.E., un’esperienza virtuale immersiva che si terrà a São Paulo e sarà proiettata nei cinema di tutto il mondo il 25 e 28 marzo. L’evento, realizzato in collaborazione con RCA, Sony Music Vision e Trafalgar Releasing, offrirà agli spettatori un’esperienza dal vivo unica. I biglietti saranno disponibili dall’11 febbraio su bmth.

BRING ME THE HORIZON ANNUNCIANO L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) In arrivo nei cinema di tutto il mondo il 25 e 28 marzo per due date evento speciali per RCA, Sony Music Vision e Trafalgar Releasing Biglietti in vendita dall’11 febbraio su bmth.live Album fisico e digitale in uscita il 10 aprile Oggi i Bring Me The Horizon, band multi-platino vincitrice di un BRIT Award e candidata ai Grammy, annunciano L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), un evento cinematografico rivoluzionario che porta nelle sale il più grande concerto da headliner della band, andato in scena allo stadio Allianz Parque di San Paolo davanti a una platea sold out di 50. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Bring Me The Horizon annunciano L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) al cinema il 25 e il 28 marzo

