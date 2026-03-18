Pronostico e quote Alexandre Muller – Matteo Berrettini Miami 19-03-2026

Alle 1:30 di notte italiana, sul campo Grandstand, sarà il momento di Alexandre Muller e Matteo Berrettini, che chiuderanno la giornata di incontri a Miami. Il loro match seguirà quello di Venus Williams, e le due partite si svolgeranno in sequenza, senza sovrapposizioni. La partita tra Muller e Berrettini rappresenta l’ultimo appuntamento della sessione serale del torneo.

Alexandre Muller e Matteo Berrettini chiuderanno il programma sul Grandstand non prima dell’una e mezza di notte italiana, comunque al termine del match di Venus Williams. L’italiano sta cercando di tornare per l’ennesima volta dopo un infortunio e spera di prendere un po’ di slancio a Miami, torneo nel quale fece bene lo scorso anno,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Alexandre Muller – Matteo Berrettini, Miami 19-03-2026 Articoli correlati Pronostico e quote Matteo Berrettini – Adrian Mannarino, Indian Wells 04-03-2026Matteo Berrettini e Adrian Mannarino si giocheranno la qualificazione al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells intorno alla mezzanotte... Pronostico e quote Matteo Berrettini – Alexander Zverev, Indian Wells 06-03-2026Matteo Berrettini e Alexander Zverev apriranno il programma sul campo centrale di Indian Wells intorno alle ore 20:00 italiane con il tedesco che... Una selezione di notizie su Alexandre Muller Discussioni sull' argomento Pronostico Muller-Berrettini a Miami: le quote del match; Pronostico Muller-Berrettini 18 Marzo: Primo Turno ATP Miami 2026; Pronostico Darwin Blanch - Jan-Lennard Struff - Quote & Statistiche - 18 marzo 2026, ATP Miami, ATP. Tra gli azzurri riflettori su Bellucci, Maestrelli, Nardi, Passaro e sulla promessa Federico Cinà. Presenti: Vit Kopriva Alexandre Muller Alexander Shevchenko Stan Wawrinka Mattia Bellucci Hugo Gaston Hamad Medjedovic Francesco Maestrelli Andrea Pe - facebook.com facebook