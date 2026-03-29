Pronostico e quote Ignacio Buse – Matteo Berrettini Marrakech 31-03-2026

Il 31 marzo 2026 si svolgerà a Marrakech un match tra Ignacio Buse e Matteo Berrettini. Il confronto tra i due tennisti si presenta come uno dei principali della giornata, con Berrettini che cerca di riscattare la sconfitta subita a Rio de Janeiro. Le quote e le previsioni relative al pronostico saranno disponibili prima dell'inizio dell'incontro.

Ignacio Buse e Matteo Berrettini daranno vita ad uno degli incontri più interessanti della giornata con l’azzurro che proverà a prendersi la rivincita dopo la sconfitta patita a Rio de Janeiro, i cui dettagli troverete più avanti. Ricordiamo però che The Hammer era rientrato da poco mentre ora la sua condizione è sicuramente migliore. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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