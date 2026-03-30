Martedì si disputa a Torino l’amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay. La partita si svolge in un contesto di confronto tra le due nazionali e sarà trasmessa in diretta. Le formazioni probabili sono state già annunciate, mentre il pronostico si basa sui dati delle ultime partite giocate dai due team.

Si gioca a Torino. E arrivano due squadre che nella prima amichevole di questo stop per le nazionali hanno fatto bene, nonostante abbiano avuti delle sfide completamente diverse. L’Algeria, a Genova, ha vinto sette a zero contro il Guatemala. Una partita che non ha mai avuto storia e che gli africani hanno portato a casa senza nessun tipo di problema. La truppa di Bielsa, invece, a Wembley, ha impattato uno a uno contro l’Inghilterra grazie al rigore messo a segno nel recupero da Valverde. Tra le altre cose è pure arrivata un’esultanza incredibile, segnale di come questa squadra tenesse alla partita. C’è stato pure qualche colpo proibito, ma lo sappiamo che quando la squadra uruguaiana scende in campo ci mette sempre tutto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Algeria-Uruguay: c’è una certezza

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