L’Allianz Stadium di Torino si prepara ad accogliere un ospite speciale. Martedì 31 marzo 2026, l’ex calciatore e allenatore Zinedine Zidane sarà presente in tribuna per assistere alla partita tra Algeria e Uruguay. È la prima volta che Zidane torna nel capoluogo piemontese dopo aver giocato e allenato in passato in Italia.

L’ Allianz Stadium si prepara a un ritorno dalle tinte leggendarie: Zinedine Zidane è atteso a Torino martedì prossimo, 31 marzo 2026. L’occasione è l’amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay, un test di lusso in vista dei Mondiali 2026 che vedrà protagonista assoluto tra i pali dei “Fennecs” il figlio Luca Zidane. Il portiere del Granada, ormai titolare inamovibile della nazionale nordafricana dopo il cambio di cittadinanza sportiva autorizzato dalla FIFA lo scorso autunno, rappresenta il trait d’union per il ritorno di “Zizou” in quella che è stata la sua casa dal 1996 al 2001, prima del trasferimento record al Real Madrid. La presenza dell’estremo difensore algerino nello stadio della Juventus è certa, mentre quella del padre resta legata agli incastri di un’agenda globale sempre fitta di impegni istituzionali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Zidane torna a Torino: Zizou all’Allianz per Algeria-Uruguay

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