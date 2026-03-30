Promozione Valsanterno non fa sconti e festeggia Il Masi può solo limitare i danni

Nel campionato di calcio, la squadra di Valsanterno ha ottenuto una vittoria per 5-0 contro la formazione di Masi-Voghiera. La partita si è conclusa con i gol di giocatori come Broccoli, Ghali, Benini, Di Domenico, Nanfack, Barbieri, Giberti, Mehdi, Maistrello, Sarto e Zappaterra. La promozione non prevede sconti per Valsanterno, che festeggia il risultato, mentre il Masi cerca di limitare i danni.

Masi-Voghiera 0 Valsanterno 5 MASI-VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Benini, Di Domenico (29’ st Nardini), Nanfack, Barbieri, Giberti, Mehdi, Maistrello (34’ st Gharbi), Sarto (43’ st Ileba), Jawneh (38’ st Zappaterra). All.: Ferrari. VALSANTERNO: Nannetti, Commissari (8’ st Penazzi), Valentini C. (31’ st Fiengo), Pirazzoli, Alpi, Zaganelli, Marashi (22’ st Fisconi), Strazzari (24’ st Capelli), Sona, Galanti (35’ st Raffini), Bali. All.: Benazzi. Arbitro: Tirri di Ferrara. Reti: 43’ pt Alpi (V), 8’ st Marashi (V), 23’ st Penazzi (V), 32’ st Galanti (V), 42’ st Zaganelli (V). Note: ammoniti: Sona (V), Galanti (V). PARTITA INTENSA tra Masi Torello Voghiera e Valsanterno, che sigilla il salto di categoria matematico della capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Valsanterno non fa sconti e festeggia. Il Masi può solo limitare i danni Articoli correlati Leggi anche: Calcio promozione: in campo alle 14,30. Derby fra Valsanterno e Sparta. Il Felsina fa visita alla Dozzese Promozione. Valsanterno, piccola frenataContinua ad appassionare, nel girone C di Promozione, la lotta per le primissime posizioni. Una raccolta di contenuti su Promozione Valsanterno non fa sconti e... Temi più discussi: Valsanterno 2009, 1-0 al Granamica e fuga (quasi) decisiva; Dalla Promozione alla Terza: weekend di conferme e colpi di scena; Valsanterno 2009, 1-0 al Granamica e fuga (quasi) decisiva; Centese, big match a Vado. Casumaro a Castenaso. Promozione, le squadre in campo alle 15,30. Valsanterno, già pronta la festa. Il Faro Gaggio ospita il ValsettaAnche il girone C di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la quintultima giornata. A meno di ... msn.com Calcio Promozione, domenica: la Dozzese cerca punti importanti. Valsanterno per l’allungoIl campionato di Promozione procede spedito verso il finale di stagione, domenica Valsanterno e Dozzese saranno in campo alle ... msn.com Sport: Erice capoclassifica nei Play Off - Il Marsala Futsal stecca la promozione #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Pallavolo A2F PlayOff Promozione – Roma vola 2-0, poi progressivamente cala e perde al quinto contro Costa Volpino x.com