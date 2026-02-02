Promozione Valsanterno piccola frenata

Nel girone C di Promozione, la Valsanterno rallenta. La capolista, che non aveva mai perso questa stagione, pareggia a reti bianche contro l’Atletico Castenaso in casa. Nel frattempo, la Centese vince a Bentivoglio e si avvicina a soli sei punti. La corsa per le prime posizioni si fa più intensa.

Continua ad appassionare, nel girone C di Promozione, la lotta per le primissime posizioni. La capolista Valsanterno, che in questa stagione non è mai stata sconfitta, incappa in un pari casalingo a reti bianche contro l’ Atletico Castenaso e, a causa di questo mezzo passo falso e al concomitante successo della Centese a Bentivoglio nell’anticipo di sabato (3-1), ora i punti di vantaggio dei valligiani sull’antagonista ferrarese sono appena sei. Al terzo posto, a -3 dalla Centese, si trova ora il Valsetta Lagaro che, dopo la sconfitta casalinga di sabato scorso contro la Valsanterno, non riesce ad andare oltre il pari a reti bianche sul campo dello Sparta Castelbolognese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Valsanterno, piccola frenata Approfondimenti su Valsanterno Lotta PROMOZione. Impresa Granamica contro il Casumaro. La Valsanterno rallenta La seconda giornata del campionato di Promozione ha portato risultati inaspettati, con l’Impresa Granamica che si conferma protagonista contro il Casumaro. Promozione. Valsanterno sempre più sola. La Centese cade a testa alta Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Valsanterno Lotta Promozione. Il Faro Gaggio va ko. Festa ValsanternoContinua senza grossi affanni la marcia della capolista Valsanterno nel girone C di Promozione. La prima della classe si è... Continua senza grossi affanni la marcia della capolista Valsanterno nel ... ilrestodelcarlino.it Calcio Promozione: il blitz. La Valsanterno vince e resta al comandoPETRONIANO IDEA: Verardi, Canè (46’pt S. Cordoni), Cuppini, Kamga (15’st Veglia), Gamberini, Franceschi (25’st Campanini), Ezechia, Novi (15’st Fotso ... ilrestodelcarlino.it Promozione: la capolista valsanterno sfida l’atletico castenaso. Bentivoglio, duro ko casalingo con la Centese. Il Valsetta cerca punti d’oro x.com • Porno Goal - Promozione @alexpirazzoliii VOLA Giochi il Big Match fuori casa, vinci 1-3 e fai un Porno Goal con uno stacco da Serie, ah giusto è anche sabato sera adesso. La Valsanterno 2009 - Società sportiva certifica la fuga! Libero vuoi vincer - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.