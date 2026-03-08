Oggi alle 14,30 si disputano due partite di calcio di Promozione, con la sfida tra Valsanterno e Sparta e il match tra Felsina e Dozzese. I campionati sono iniziati ieri con due anticipi, entrambi derby locali che coinvolgono squadre della stessa provincia. Le partite vedranno i team affrontarsi sul campo in un pomeriggio dedicato alle sfide regionali.

Anche il campionato di Promozione si è aperto ieri pomeriggio con due anticipi. In entrambi i casi si è trattato di derby tutti ferraresi. Quello di alta classifica tra X Martiri e Casumaro si è concluso a reti bianche mentre quello salvezza tra Gallo e Masi Torello Voghiera è terminato 3-1 per i padroni di casa. Come per l’Eccellenza, alle 14,30 di oggi sarà completata questa decima giornata di ritorno, che prevede il riposo della sosta forza del campionato Faro Gaggio. La capolista Valsanterno, prima con ben undici lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Centese ed ormai pronta a festeggiare l’approdo in Eccellenza, ospiterà i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio promozione: in campo alle 14,30. Derby fra Valsanterno e Sparta. Il Felsina fa visita alla Dozzese

Calcio Promozione, entrambe le formazioni in campo alle 14,30. La Valsanterno vuole correre. Dozzese, punti salvezza cercansiIl weekend calcistico del campionato Promozione è alle porte: domenica le squadre imolesi saranno in campo alle ore 14.

Calcio promozione: domani in campo. Valsanterno sempre più in fuga. Dozzese a caccia di continuitàDopo i recuperi di mercoledi per le partite rinviate causa neve, la Dozzese ha battuto il Castelfranco, mentre la capolista Valsanterno ha vinto con...

Una raccolta di contenuti su Calcio promozione.

Temi più discussi: Scheda squadra Ceriale Progetto Calcio; Calcio Promozione, tra le oristanesi il Terralba capolista del girone A ospita l'Ovodda; Il Vicenza torna alla vittoria sul campo della Giana Erminio (1-3); Calcio Promozione – Governolese, Mazzocchi è tornato: Salvezza diretta, dipende da noi.

Calcio, Eccellenza e Promozione in campo: riposa la GelbisonI campionati di Eccellenza e Promozione entrano nella loro fase saliente. Ecco i match in programma questo weekend ... infocilento.it

Calcio Umbria, sabato 7 e domenica 8 marzo in campo i dilettanti: le designazioni arbitraliSabato 7 e domenica 8 marzo tornano in campo le squadre del territorio iscritte ai campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Assisi Sport riserva una sezione interament ... assisisport.it

CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 26^ GIORNATA, CAPOLISTA INVICTA MATERA SFIDA IN TRASFERTA IL BALVANO, MISTER GLIONNA E PORTIERE SALERNO PRESENTANO IL MATCH - facebook.com facebook