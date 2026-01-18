Promozione | Casentino Academy-Pontassieve il clou Sonko fa esultare il Cortona

Oggi alle 15, Casentino Academy e Pontassieve si sfidano in una partita importante, con il match tra Sonko e il Cortona che promette emozioni. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio, in un contesto che valorizza lo sport e la crescita dei giovani atleti. La sfida rappresenta un momento di confronto e passione, senza enfasi o spettacolarizzazione.

AREZZO Non è una partita come le altre Casentino Academy-Pontassieve, in programma questo pomeriggio alle 15. Da un lato i padroni di casa, primi della classe con i loro 38 punti, all'altra un Pontassieve che insegue un piazzamento playoff. Una sfida che vedrà i gialloverdi di Vinicio Dini cercare l'allungo contro la squadra di Maurizio Bonini, fino a pochi mesi fa allenatore del Casentino. Una partita speciale per entrambi, con in palio punti pesanti per la classifica. Anche perché alle spalle del Casentino Academy c'è l'Audax Rufina a soli quattro punti che ospiterà un Fiesole in difficoltà, terzultimo in classifica.

