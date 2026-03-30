Promozione Derby intenso ma nessun gol tra Casumaro e Gallo

Nel match tra Casumaro e Gallo, le due squadre hanno disputato un derby molto combattuto che si è concluso senza reti. La partita è iniziata con un ritmo elevato e ha visto diversi cambi di formazione e sostituzioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due ha trovato il modo di segnare. La gara si è svolta senza reti, lasciando invariato il risultato al termine dei novanta minuti.

Casumaro 0 Gallo 0 CASUMARO: Saccenti, Ceneri (45’ pt Pansini), Vinci, Bellodi, Farina, D’Elia (15’ st Catozzo), Correggiari, Barbieri, Lodi, Chinappi (21’ st Pressato), Govoni (5’ st Gherlinzoni). All.: Rambaldi. GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci, Mangherini, Sorrentino, Coraini, Fratti (24’ st Lupusor), Nyezhentsev, Mezzadri, Cottone, Malservisi (38’ st Dovesi). All.: Zambrini. Arbitro: Fogacci di Bologna. Note: ammoniti: Ceneri (C), Lodi (C), Nyezhentsev (G), Lupusor (G). Partita intensa e combattuta, con il Gallo chiamato a resistere agli attacchi continui del Casumaro e capace di portare a casa un risultato prezioso grazie a una prestazione di grande sacrificio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Derby intenso ma nessun gol tra Casumaro e Gallo Articoli correlati La Promozione oggi. In campo Gallo-Masi e X Martiri-CasumaroDoppio derby ferrarese negli anticipi della ventisettesima giornata del girone C di Promozione. Promozione: Centese in trasferta sul campo del Granamica, riposa il Gallo. X Martiri in casa della capolista, il Casumaro sbanca MasiIn Promozione vanno in campo quest’oggi solo Centese e X Martiri, visto il turno di riposo osservato dal Gallo e l’anticipo di ieri tra Masi Torello... Aggiornamenti e notizie su Promozione Derby intenso ma nessun gol... Temi più discussi: Nissa travolgente: 3-0 all’Athletic Club Palermo e sogno Lega Pro sempre più vivo; L’anticipo - Derby pari. Tau apre, Camaiore chiude; Il derby degli opposti: il Monastir vince ed è terzo, per l'Olbia un ko che complica i piani salvezza; Camaiore-Tau: pari e patta. Bigica risponde a Bouah. Pallavolo A2F Promozione – Futura Giovani-Costa Volpino: il derby lombardo vale il terzo postoSaturday afternoon fever alla Soevis Arena di Castellanza, che nell’anticipo del penultimo turno della Pool Promozione ospita il big-match tra Futura Volley e CBL Costa Volpino. Il derby lombardo met ... ivolleymagazine.it Promozione, in Gallura va in scena il derby di Luogosanto: l'Arzachena cerca il riscattoUn derby, uno scontro diretto che potrebbe valere insieme i punti della salvezza matematica e i playoff e due obiettivi, tra tutti gli obiettivi, diversi: per l’Arzachena riscattare la pesante ... unionesarda.it Sport: Erice capoclassifica nei Play Off - Il Marsala Futsal stecca la promozione #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Pallavolo A2F PlayOff Promozione – Roma vola 2-0, poi progressivamente cala e perde al quinto contro Costa Volpino x.com