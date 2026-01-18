Oggi in Promozione si disputano due incontri: la Centese affronta in trasferta il Granamica, mentre l’X Martiri gioca in casa contro la capolista. Il Gallo osserva il turno di riposo, mentre ieri si è concluso l’anticipo tra Masi Torello Voghiera e Casumaro, con quest’ultimo che ha conquistato i tre punti. Questi incontri completano il quadro delle sfide in programma nel campionato di oggi.

In Promozione vanno in campo quest’oggi solo Centese e X Martiri, visto il turno di riposo osservato dal Gallo e l’anticipo di ieri tra Masi Torello Voghiera e Casumaro. Per la cronaca, ieri al ’Villani’ è finita 2-1 per la formazione di Rambaldi, a segno nel primo tempo con Lodi e poi al raddoppio con Gherlinzoni. Nella ripresa la rete del Masi di Maistrello ha riaperto il match, ma il risultato non è cambiato. Le due formazioni della nostra provincia oggi saranno entrambe impegnate in trasferta, contro avversarie di caratura differente almeno sulla carta. La Centese farà infatti visita al Granamica che da inizio stagione occupa gli ultimi posti della classifica e arriva dalla scoppola casalinga (0-3) subita dal Monte San Pietro; nel turno precedente, però, i bolognesi avevano sorpreso il Casumaro, motivo per cui Bonacorsi e compagni non dovranno sottovalutare l’impegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: Centese in trasferta sul campo del Granamica, riposa il Gallo. X Martiri in casa della capolista, il Casumaro sbanca Masi

