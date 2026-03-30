Il film interpretato da Ryan Gosling ha superato i 300 milioni di entrate, diventando il più visto nella storia di Amazon MGM. Scream 7 ha invece raggiunto oltre 200 milioni di incassi a livello mondiale. Questi risultati confermano il successo commerciale delle ultime produzioni cinematografiche distribuite dalle rispettive case di produzione.

Successo strepitoso per la pellicola interpretata dalla star Ryan Gosling che segna un record per Amazon, mentre Scream 7 supera i 200 milioni globali. Con oltre 300 milioni di incasso, L'ultima missione - Project Hail Mary è diventato ufficialmente il maggior incasso di sempre di Amazon MGM. L'odissea spaziale interpretata da Ryan Gosling ha conquistato il pubblico di tutto il mondo riscuotendo successi anche al botteghino italiano, dove ha incassato poco meno di tre milioni di euro in due settimane. Nella classifica dei maggiori incassi di Amazon MGM, l'epopea spaziale con Gosling ha superato i 276 milioni di Creed II (2023), che era il film più visto dello studio fino alla settimana scorsa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary supera i 300 milioni: è il film più visto nella storia di Amazon MGM

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