‘Credi nell’impossibile’: questa è la tagline del film Project Hail Mary, una pellicola Amazon Mgm che sta facendo sognare tutti. Un insegnante di fisica va nello spazio per salvare l’umanità, e conosce due cose a lui prima d’ora ignote: l’amicizia e sè stesso. Una stoeia commovente, visivamente impressionante, meticolosamente ineccepibile. Non è da stupirsi che al box office faccia jack-pot. Vediamo i numeri dopo questo weekend ‘spaziale’. Un kolossal che farà storia. un kolossal ambientato nello spazio con Ryan Gosling nei panni di un insegnante di scienze incaricato di salvare il pianeta, ha incassato ben 140,9 milioni di dollari al botteghino mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Project Hail Mary’ è record d’incassi con 140mln di dollari

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